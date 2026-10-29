HANALL BIOPHARMA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HANALL BIOPHARMA präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 58,61 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 6,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
HANALL BIOPHARMA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,91 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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