Handel fordert von Ministern Unterstützung für Sonntagsöffnungen

BERLIN (Dow Jones)--Vor den Gesprächen der Wirtschaftsminister der Länder hat der Handelsverband Deutschland (HDE) Unterstützung für den aktuell unter Umsatzverlusten leidenden innerstädtischen Einzelhandel gefordert. Die Minister müssten "vor allem ein klares Bekenntnis für rechtssichere Sonntagsöffnungen" geben, forderte der HDE.

Die Wirtschaftsminister wollen am Montag unter anderem auch über die schwierige Situation des Einzelhandels in den Innenstädten diskutieren. Wegen des Teil-Lockdowns beklagen Einzelhändler sinkende Umsätze in den Innenstädte, da die Verbraucher zunehmen auf Online-Handel setzten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der sich ebenfalls zur heutigen Konferenz zuschalten soll, hatte bereits wiederholt für die Ladenöffnung auch an Sonntagen plädiert. Altmaier und die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), die zurzeit den Vorsitz der Konferenz innehält, wollen die Presse zu den Ergebnissen am Nachmittag informieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2020 03:33 ET (08:33 GMT)