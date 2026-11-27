Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 6.060,21 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,087 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,244 Prozent auf 6.029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6.014,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.098,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.029,42 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.164,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 6.424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 5.653,17 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,59 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 76,92 EUR), Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 790,30 EUR), Infineon (+ 1,79 Prozent auf 43,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 5,71 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,04 Prozent auf 171,95 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR), SAP SE (-0,46 Prozent auf 193,24 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 50,19 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.992.855 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net