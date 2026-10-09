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Euro STOXX 50-Kursverlauf

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Freitag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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ASML NV
1,607.40 EUR 9.40 EUR 0.59 %
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Bayer
43.84 EUR 1.24 EUR 2.91 %
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BMW AG
53.40 EUR 0.92 EUR 1.75 %
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Deutsche Telekom AG
24.64 EUR -2.36 EUR -8.74 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.13 EUR -0.02 EUR -0.24 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.74 EUR 0.56 EUR 1.42 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.84 EUR 0.09 EUR 0.54 %
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Rheinmetall AG
935.60 EUR -4.00 EUR -0.43 %
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SAP SE
191.38 EUR 2.26 EUR 1.20 %
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Siemens AG
272.65 EUR 7.75 EUR 2.93 %
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UniCredit S.p.A.
76.38 EUR 0.56 EUR 0.74 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,173.37 EUR 46.64 EUR 0.76 %
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Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,15 Prozent fester bei 6.197,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,304 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 6.129,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.126,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.204,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.129,38 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,912 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.311,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.284,27 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 5.625,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,93 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 3,33 Prozent auf 53,92 EUR), SAP SE (+ 3,28 Prozent auf 190,68 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR), Siemens (+ 2,74 Prozent auf 271,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,74 Prozent auf 40,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Rheinmetall (-0,02 Prozent auf 934,70 EUR), Airbus SE (+ 0,15 Prozent auf 187,60 EUR) und UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 76,02 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 9.477.139 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 620,600 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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