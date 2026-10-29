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Euro STOXX 50 aktuell

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 macht am Donnerstag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.15 EUR 8.15 EUR 5.16 %
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Airbus SE
198.32 EUR 4.32 EUR 2.23 %
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ASML NV
1,507.40 EUR 30.40 EUR 2.06 %
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Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
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BNP Paribas S.A.
87.75 EUR 0.36 EUR 0.41 %
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Deutsche Bank AG
31.30 EUR 1.24 EUR 4.12 %
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Deutsche Telekom AG
25.67 EUR 0.44 EUR 1.74 %
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Enel S.p.A.
9.31 EUR -0.02 EUR -0.20 %
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Eni S.p.A.
26.76 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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Infineon AG
54.21 EUR 1.39 EUR 2.63 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.98 EUR -0.03 EUR -0.52 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.72 EUR 0.73 EUR 1.81 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.06 EUR 0.37 EUR 2.36 %
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Rheinmetall AG
1,058.20 EUR 51.20 EUR 5.08 %
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SAP SE
208.50 EUR 6.85 EUR 3.40 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,222.72 EUR 54.91 EUR 0.89 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 6.211,58 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent leichter bei 6.159,08 Punkten in den Handel, nach 6.167,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.147,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.218,49 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.320,26 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 6.248,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.705,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 4,01 Prozent auf 31,23 EUR), Rheinmetall (+ 3,91 Prozent auf 1.051,60 EUR), Bayer (+ 3,28 Prozent auf 47,54 EUR), Airbus SE (+ 3,22 Prozent auf 198,18 EUR) und adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-0,80 Prozent auf 209,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,68 Prozent auf 5,98 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 9,30 EUR), Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 53,61 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.400.038 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 574,119 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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