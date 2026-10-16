DAX 25.665 +1,1%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.529 -0,7%Bitcoin 72.735 -0,7%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50-Entwicklung

Handel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Handel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
199.44 EUR 4.32 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,495.40 EUR 26.40 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen
Bayer
44.19 EUR -0.32 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
BMW AG
57.16 EUR 1.90 EUR 3.44 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.32 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
25.66 EUR -0.02 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
52.18 EUR -0.28 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.10 EUR 1.32 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
542.60 EUR 1.60 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.90 EUR 0.04 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,087.00 EUR 50.00 EUR 4.82 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
271.25 EUR 0.80 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
80.26 EUR 0.25 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,218.28 EUR 50.02 EUR 0.81 %
News | Analysen

Am Freitag legt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,80 Prozent auf 6.217,32 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 6.177,45 Punkten, nach 6.168,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.223,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.177,45 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,663 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.283,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.652,01 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,27 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 41,24 EUR), Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 199,76 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 25,98 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR), Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR) und Bayer (+ 0,18 Prozent auf 44,49 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4.229.143 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 588,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.