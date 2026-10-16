Handel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Euro STOXX 50-Entwicklung

16.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag legt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,80 Prozent auf 6.217,32 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 6.177,45 Punkten, nach 6.168,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.223,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.177,45 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,663 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.283,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.652,01 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,27 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 41,24 EUR), Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 199,76 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 25,98 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR), Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR) und Bayer (+ 0,18 Prozent auf 44,49 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4.229.143 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 588,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net