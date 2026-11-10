Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag
Der Euro STOXX 50 gewinnt am Mittag an Wert.
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Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,22 Prozent fester bei 6.367,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent fester bei 6.319,81 Punkten in den Handel, nach 6.290,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.369,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.319,81 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 6.535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.664,46 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 5,58 Prozent auf 51,34 EUR), Deutsche Bank (+ 3,50 Prozent auf 33,60 EUR), Rheinmetall (+ 3,03 Prozent auf 871,00 EUR), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und Siemens (+ 2,10 Prozent auf 276,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 210,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR), Enel (+ 0,26 Prozent auf 9,90 EUR) und BMW (+ 0,27 Prozent auf 59,02 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2.116.118 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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