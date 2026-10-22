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Euro STOXX 50-Marktbericht

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der Euro STOXX 50 erleidet heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,444.40 EUR -53.60 EUR -3.58 %
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BMW AG
57.90 EUR 0.88 EUR 1.54 %
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Deutsche Börse AG
314.50 EUR 7.50 EUR 2.44 %
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Deutsche Telekom AG
25.89 EUR 0.34 EUR 1.33 %
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Infineon AG
51.33 EUR -1.86 EUR -3.50 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.88 EUR -0.18 EUR -2.92 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.15 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.30 EUR -0.48 EUR -3.04 %
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Rheinmetall AG
1,028.40 EUR 12.00 EUR 1.18 %
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SAP SE
214.15 EUR 7.10 EUR 3.43 %
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Siemens AG
263.05 EUR -3.15 EUR -1.18 %
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Siemens Energy AG
126.06 EUR -6.66 EUR -5.02 %
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TotalEnergies
81.57 EUR 0.38 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
72.83 EUR -2.14 EUR -2.85 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,137.75 EUR -69.77 EUR -1.12 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,20 Prozent leichter bei 6.133,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,278 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,248 Prozent auf 6.192,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.207,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.192,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.090,08 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,918 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.324,72 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 6.316,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 5.639,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,47 Prozent auf 213,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,69 Prozent auf 25,93 EUR), Deutsche Börse (+ 1,56 Prozent auf 312,80 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 57,72 EUR) und Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1.029,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-4,91 Prozent auf 127,08 EUR), UniCredit (-2,85 Prozent auf 72,83 EUR), Infineon (-2,52 Prozent auf 51,75 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,92 EUR) und Siemens (-1,84 Prozent auf 261,85 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.744.176 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 560,937 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,25 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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13:26 SAP SE Overweight Barclays Capital
10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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