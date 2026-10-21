Handel in Europa: Euro STOXX 50 stärker

Euro STOXX 50-Performance im Blick

21.10.26 12:26 Uhr

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,49 Prozent fester bei 6.151,44 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,295 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,283 Prozent auf 6.138,99 Punkte an der Kurstafel, nach 6.121,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.125,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.169,42 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,621 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 6.318,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.285,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.686,83 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,15 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,28 Prozent auf 161,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,11 Prozent auf 6,01 EUR), Infineon (+ 1,67 Prozent auf 52,91 EUR), Bayer (+ 1,54 Prozent auf 44,15 EUR) und SAP SE (+ 1,36 Prozent auf 204,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1.043,60 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,14 EUR), BMW (-0,87 Prozent auf 57,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,44 Prozent auf 41,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.335.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 576,585 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net