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Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

28.04.26 12:25 Uhr
Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne | finanzen.net

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

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Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,26 Prozent fester bei 5.875,31 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5.862,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5.860,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.885,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.848,45 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.505,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 28.01.2026, mit 5.933,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.170,49 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,426 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,45 Prozent auf 23,68 EUR), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,11 Prozent auf 5,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,01 Prozent auf 27,39 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3,02 Prozent auf 37,22 EUR), Siemens Energy (-2,06 Prozent auf 173,76 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 53,28 EUR), Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 26,72 EUR) und Rheinmetall (-0,46 Prozent auf 1.339,60 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.036.366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 481,618 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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