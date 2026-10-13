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Kursentwicklung

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 sank am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.00 EUR 2.30 EUR 1.54 %
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Airbus SE
186.64 EUR -1.78 EUR -0.94 %
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ASML NV
1,518.80 EUR -57.00 EUR -3.62 %
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BMW AG
54.26 EUR 1.00 EUR 1.88 %
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Deutsche Bank AG
29.88 EUR -0.28 EUR -0.91 %
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Deutsche Telekom AG
25.10 EUR 0.11 EUR 0.44 %
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Enel S.p.A.
8.99 EUR 0.08 EUR 0.84 %
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Infineon AG
55.84 EUR -1.56 EUR -2.72 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.53 EUR 0.18 EUR 0.46 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.96 EUR 0.30 EUR 1.83 %
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Rheinmetall AG
949.00 EUR -11.00 EUR -1.15 %
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SAP SE
196.62 EUR 1.68 EUR 0.86 %
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Siemens Energy AG
143.00 EUR -3.82 EUR -2.60 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,166.01 EUR -35.20 EUR -0.57 %
News | Analysen

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,57 Prozent auf 6.166,01 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,166 Prozent schwächer bei 6.190,92 Punkten, nach 6.201,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.224,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.164,69 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.271,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.568,19 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,40 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 39,69 EUR) und Enel (+ 0,84 Prozent auf 8,99 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR), Airbus SE (-0,92 Prozent auf 186,42 EUR) und Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 953,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8.509.733 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 617,285 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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