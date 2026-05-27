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Euro STOXX 50 aktuell

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

28.05.26 09:27 Uhr
Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

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EURO STOXX 50
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Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,29 Prozent schwächer bei 6.053,08 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,067 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent schwächer bei 6.064,50 Punkten, nach 6.070,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.064,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.048,42 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,128 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.836,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 5.378,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,75 Prozent auf 78,84 EUR), Rheinmetall (+ 1,69 Prozent auf 1.253,60 EUR), Eni (+ 1,45) Prozent auf 22,75 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 167,05 EUR) und SAP SE (+ 0,28 Prozent auf 150,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-2,23 Prozent auf 37,27 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 171,76 EUR), UniCredit (-1,03 Prozent auf 72,74 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 76,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 463,70 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353.858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 535,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,60 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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