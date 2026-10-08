Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
So bewegt sich der STOXX 50 am vierten Tag der Woche.
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Um 15:41 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 5.281,78 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 5.279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.293,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5.283,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.230,70 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,766 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.419,19 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.349,52 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 4.791,49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,55 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 3,45 Prozent auf 5,81 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,32 Prozent auf 37,69 GBP), BAT (+ 2,23 Prozent auf 41,75 GBP), RELX (+ 1,54 Prozent auf 26,39 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,49 Prozent auf 84,40 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens (-2,30 Prozent auf 264,95 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,17 Prozent auf 6,12 EUR), Rolls-Royce (-2,16 Prozent auf 13,74 GBP), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF) und UniCredit (-2,02 Prozent auf 76,26 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 14.925.128 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 630,698 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BP-Aktie hat mit 6,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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