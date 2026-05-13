Handel in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag

Marktbericht

Für den STOXX 50 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent höher bei 5.111,74 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,145 Prozent fester bei 5.089,71 Punkten, nach 5.082,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.112,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.089,71 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,793 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.143,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der STOXX 50 5.146,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.495,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,12 Prozent aufwärts. 5.315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 181,98 EUR), RELX (+ 2,49 Prozent auf 23,91 GBP), BAT (+ 2,13 Prozent auf 49,09 GBP) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.142,20 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-0,68 Prozent auf 5,40 GBP), HSBC (-0,48 Prozent auf 13,33 GBP), Rio Tinto (-0,45 Prozent auf 82,35 GBP), Unilever (-0,37 Prozent auf 42,20 GBP) und Rolls-Royce (-0,31 Prozent auf 12,01 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.957.400 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 487,862 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net