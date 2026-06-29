Handel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittag.

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 5.417,46 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,357 Prozent stärker bei 5.379,26 Punkten, nach 5.360,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.417,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.378,16 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.190,62 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 4.848,77 Punkte taxiert. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 4.454,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,29 Prozent nach oben. Bei 5.417,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,20 Prozent auf 165,22 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 279,20 EUR), Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 72,28 GBP), Rolls-Royce (+ 2,11 Prozent auf 14,45 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,14 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-3,55 Prozent auf 23,94 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,24 EUR), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,69 CHF) und Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7.849.504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net