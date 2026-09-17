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Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim STOXX 50 lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,410.40 EUR 18.40 EUR 1.32 %
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BP plc (British Petrol)
6.64 EUR -0.01 EUR -0.15 %
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8.86 EUR -0.02 EUR -0.18 %
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Novartis AG
121.66 EUR -0.04 EUR -0.03 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.66 EUR -0.04 EUR -0.13 %
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Rheinmetall AG
1,023.40 EUR 13.80 EUR 1.37 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Rolls-Royce Plc
17.23 EUR 0.40 EUR 2.35 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
41.98 EUR 0.47 EUR 1.13 %
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Siemens AG
264.15 EUR 3.95 EUR 1.52 %
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Siemens Energy AG
140.18 EUR 3.74 EUR 2.74 %
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UBS
44.32 EUR 0.17 EUR 0.39 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,353.70 EUR 40.28 EUR 0.76 %
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Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,72 Prozent höher bei 5.351,61 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,349 Prozent stärker bei 5.331,98 Punkten, nach 5.313,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.331,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.351,61 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,395 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 5.500,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.357,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.538,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 14,65 GBP), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 139,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,46 Prozent auf 1.027,80 EUR), RELX (+ 1,34 Prozent auf 25,77 GBP) und Siemens (+ 1,29 Prozent auf 263,85 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Roche (-0,63 Prozent auf 360,20 CHF), BP (-0,37 Prozent auf 5,65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,36 Prozent auf 35,64 GBP), Enel (-0,18 Prozent auf 8,86 EUR) und UBS (+ 0,24 Prozent auf 41,86 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 496.685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,09 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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