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Index-Performance im Blick

Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück

Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück

Der STOXX 50 verbucht am vierten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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ASML NV
1,449.60 EUR -59.40 EUR -3.94 %
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Barclays plc
5.10 EUR -0.03 EUR -0.53 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
51.80 EUR 1.48 EUR 2.94 %
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BP plc (British Petrol)
7.27 EUR 0.00 EUR -0.06 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.62 EUR 2.45 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.15 EUR 0.03 EUR 0.44 %
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London Stock Exchange (LSE)
99.04 EUR 0.04 EUR 0.04 %
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Novartis AG
133.16 EUR 2.12 EUR 1.62 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
32.70 EUR -0.46 EUR -1.39 %
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Rio Tinto plc
78.88 EUR -3.23 EUR -3.93 %
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Rolls-Royce Plc
15.96 EUR -0.02 EUR -0.13 %
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Siemens AG
267.00 EUR -7.35 EUR -2.68 %
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Siemens Energy AG
127.18 EUR -8.10 EUR -5.99 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
650.20 EUR 18.40 EUR 2.91 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,338.72 EUR -14.90 EUR -0.28 %
News | Analysen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,28 Prozent leichter bei 5.338,83 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,175 Prozent tiefer bei 5.344,27 Punkten, nach 5.353,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.316,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.351,53 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,490 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.295,41 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 5.385,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.737,36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,89 Prozent auf 43,83 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,62 Prozent auf 86,18 GBP), RELX (+ 2,56 Prozent auf 28,46 GBP) und Zurich Insurance (+ 2,37 Prozent auf 605,60 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-6,51 Prozent auf 126,48 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), Rio Tinto (-4,07 Prozent auf 66,41 GBP), Siemens (-2,87 Prozent auf 267,15 EUR) und Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 13,52 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.771.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 581,827 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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