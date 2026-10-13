Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Kursentwicklung im Fokus

13.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 notierte am Dienstag im negativen Bereich.

Zum Handelsschluss verlor der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,45 Prozent auf 5.315,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.315,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.374,78 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5.332,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.370,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.719,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,24 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 3,74 Prozent auf 6,10 GBP), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR), Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 77,30 CHF) und National Grid (+ 1,20 Prozent auf 11,79 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Rolls-Royce (-3,58 Prozent auf 13,46 GBP), Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Rio Tinto (-2,06 Prozent auf 69,97 GBP) und AstraZeneca (-1,08 Prozent auf 118,96 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37.384.066 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net