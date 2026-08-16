DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.649 -0,3%Bitcoin 55.406 +2,1%Euro 1,1583 +0,1%Öl 90,1 +1,8%Gold 4.414 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Kursverlauf

Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Der STOXX 50 zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,629.00 EUR 43.00 EUR 2.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
48.36 EUR -0.74 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.11 EUR -0.01 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
21.57 EUR 0.28 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.91 EUR -0.01 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
84.07 EUR -2.12 EUR -2.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
37.58 EUR 0.03 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.58 EUR -0.16 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,225.60 EUR 21.40 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
198.75 EUR -9.05 EUR -4.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
83.84 EUR 1.22 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
18.45 EUR 0.35 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
162.92 EUR 2.26 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Unilever PLC
52.75 EUR -1.08 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,500.53 EUR -4.46 EUR -0.08 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.506,10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,176 Prozent höher bei 5.514,68 Punkten, nach 5.504,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.530,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.501,20 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.047,28 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 4.553,93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,07 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,87 Prozent auf 18,52 GBP), Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 15,64 GBP), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 71,26 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), RELX (-2,22 Prozent auf 24,70 GBP), BAT (-1,73 Prozent auf 41,41 GBP) und Unilever (-1,68 Prozent auf 45,13 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.243.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.