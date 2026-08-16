Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

STOXX 50-Kursverlauf

17.08.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.506,10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,176 Prozent höher bei 5.514,68 Punkten, nach 5.504,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.530,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.501,20 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.047,28 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 4.553,93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,07 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,87 Prozent auf 18,52 GBP), Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 15,64 GBP), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 71,26 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), RELX (-2,22 Prozent auf 24,70 GBP), BAT (-1,73 Prozent auf 41,41 GBP) und Unilever (-1,68 Prozent auf 45,13 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.243.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net