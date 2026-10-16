Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Index-Performance

16.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag sprang der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 5.401,51 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 5.377,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,34 Punkten am Vortag.

Bei 5.415,11 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.377,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,67 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 5.313,42 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 5.408,04 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 4.777,63 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1.090,20 EUR), Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 198,92 EUR), BAT (+ 2,08 Prozent auf 44,57 GBP), National Grid (+ 2,01 Prozent auf 12,18 GBP) und Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 134,98 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-1,98 Prozent auf 124,46 GBP), Novo Nordisk (-1,46 Prozent auf 259,60 DKK), SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF) und Rolls-Royce (-0,90 Prozent auf 13,51 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 25.024.018 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net