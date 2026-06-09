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STOXX 50-Entwicklung

Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

10.06.26 17:57 Uhr
Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen | finanzen.net

So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.

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Der STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5.160,76 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5.155,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5.156,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.101,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.175,94 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,342 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5.070,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.061,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4.586,47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,11 Prozent. Bei 5.315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 5,05 Prozent auf 283,10 DKK), Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), Unilever (+ 2,73 Prozent auf 44,02 GBP), UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR) und Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), RELX (-2,08 Prozent auf 25,48 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,59 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.925.837 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 583,754 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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