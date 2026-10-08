Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag

STOXX 50-Performance im Fokus

08.10.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,89 Prozent auf 5.246,22 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,257 Prozent tiefer bei 5.279,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.293,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.230,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.279,79 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,43 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 5.419,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.349,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.791,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,06 Prozent auf 5,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,88 Prozent auf 84,72 GBP), RELX (+ 1,65 Prozent auf 26,42 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,65 Prozent auf 37,08 GBP) und Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 934,30 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,16 Prozent auf 167,15 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), HSBC (-2,39 Prozent auf 13,74 GBP) und Barclays (-2,16 Prozent auf 4,23 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6.494.146 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 630,698 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net