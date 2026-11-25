STOXX 50 im Blick

Der STOXX 50 verlor schlussendlich an Boden.

Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 1,07 Prozent auf 5.202,28 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,058 Prozent höher bei 5.261,70 Punkten, nach 5.258,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.299,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.198,52 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,057 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 5.320,47 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.496,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.742,54 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,94 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,31 Prozent auf 45,56 GBP), Unilever (+ 2,24 Prozent auf 50,67 GBP), Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF), GSK (+ 1,00 Prozent auf 19,20 GBP) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 30,37 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), UniCredit (-3,94 Prozent auf 73,05 EUR), Rolls-Royce (-3,93 Prozent auf 12,51 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,83 Prozent auf 5,50 EUR) und Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 25.396.012 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net