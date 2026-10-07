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Index-Performance

Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der STOXX 50 notierte am Abend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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ASML NV
1,602.80 EUR -17.20 EUR -1.06 %
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Barclays plc
5.10 EUR -0.17 EUR -3.17 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.20 EUR 1.00 EUR 2.12 %
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BP plc (British Petrol)
6.64 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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HSBC Holdings plc
16.75 EUR -0.65 EUR -3.74 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR -0.24 EUR -3.71 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Novo Nordisk
34.20 EUR 1.10 EUR 3.32 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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UniCredit S.p.A.
77.95 EUR -2.75 EUR -3.41 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,293.38 EUR -41.49 EUR -0.78 %
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Am Mittwoch ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 5.288,85 Punkte nach unten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 5.328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5.334,87 Punkten am Vortag.

Bei 5.328,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.273,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,634 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 5.432,97 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Wert von 5.421,43 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Wert von 4.749,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 3,40 Prozent auf 253,90 DKK), Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR) und BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 27.802.474 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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