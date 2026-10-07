Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Der STOXX 50 notierte am Abend im Minus.
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Am Mittwoch ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 5.288,85 Punkte nach unten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 5.328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5.334,87 Punkten am Vortag.
Bei 5.328,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.273,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,634 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 5.432,97 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Wert von 5.421,43 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Wert von 4.749,70 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 3,40 Prozent auf 253,90 DKK), Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR) und BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 27.802.474 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro den größten Anteil.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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