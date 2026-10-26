Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Plus

Index-Performance

26.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 entwickelte sich am Montagabend positiv.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 5.357,03 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,156 Prozent auf 5.312,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5.320,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.312,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.361,44 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5.353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5.429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 4.783,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 6,06 Prozent auf 12,35 GBP), UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Barclays (+ 2,89 Prozent auf 4,19 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,79 Prozent auf 93,40 GBP), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), RELX (-1,35 Prozent auf 29,98 GBP), BP (-1,21 Prozent auf 6,31 GBP) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 30.493.902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 542,360 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,57 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net