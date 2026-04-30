DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas24.892 +0,9%Bitcoin65.603 +0,8%Euro1,1738 ±0,0%Öl110,8 -2,9%Gold4.586 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Dünnhäutiger Auftritt: Warum Elon Musk vor Gericht bei Fragen zu OpenAI auswich Dünnhäutiger Auftritt: Warum Elon Musk vor Gericht bei Fragen zu OpenAI auswich
DAX in KW 18: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 18: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
STOXX-Handel im Blick

Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

01.05.26 09:27 Uhr
Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone | finanzen.net

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
184,96 EUR 5,24 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.223,60 EUR 27,60 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
160,90 EUR -0,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
50,02 EUR 1,01 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
89,18 EUR -0,82 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
22,25 EUR 0,76 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
15,66 EUR 0,32 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,76 EUR 0,04 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
110,90 EUR -3,10 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
National Grid plc
15,45 EUR 0,57 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,96 EUR 0,12 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
84,87 EUR 1,87 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever PLC
49,93 EUR 0,91 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5.069,3 PKT -3,0 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent leichter bei 5.070,06 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,005 Prozent stärker bei 5.072,60 Punkten in den Handel, nach 5.072,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.072,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.069,34 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, einen Stand von 5.084,12 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Wert von 4.397,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1,86 Prozent auf 43,77 GBP), RELX (+ 0,52 Prozent auf 26,96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,31 Prozent auf 95,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,30 Prozent auf 73,70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,29 Prozent auf 33,36 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 136,84 GBP), BAT (-0,72 Prozent auf 42,92 GBP), National Grid (-0,49 Prozent auf 13,06 GBP), GSK (-0,48 Prozent auf 19,19 GBP) und HSBC (-0,33 Prozent auf 13,45 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 618.518 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 459,649 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen