Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

STOXX-Handel im Blick

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent leichter bei 5.070,06 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,005 Prozent stärker bei 5.072,60 Punkten in den Handel, nach 5.072,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.072,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.069,34 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, einen Stand von 5.084,12 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Wert von 4.397,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1,86 Prozent auf 43,77 GBP), RELX (+ 0,52 Prozent auf 26,96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,31 Prozent auf 95,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,30 Prozent auf 73,70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,29 Prozent auf 33,36 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 136,84 GBP), BAT (-0,72 Prozent auf 42,92 GBP), National Grid (-0,49 Prozent auf 13,06 GBP), GSK (-0,48 Prozent auf 19,19 GBP) und HSBC (-0,33 Prozent auf 13,45 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 618.518 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 459,649 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net