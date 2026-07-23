Handel in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

STOXX-Handel im Blick

24.07.26 17:57 Uhr

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,13 Prozent fester bei 6.280,57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,422 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent tiefer bei 6.208,99 Punkten, nach 6.210,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.280,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.205,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,908 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.214,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.883,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.355,20 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,35 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,38 Prozent auf 6,44 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.037,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,94 Prozent auf 258,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), BASF (-0,61 Prozent auf 48,57 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 46,06 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6.585.937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net