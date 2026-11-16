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SDAX-Performance im Fokus

Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX letztendlich steigen

Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX letztendlich steigen

Kaum verändert zeigte sich der SDAX am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.65 EUR 0.25 EUR 1.02 %
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Dürr AG
15.80 EUR -0.66 EUR -4.01 %
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FRIEDRICH VORWERK
77.20 EUR 3.40 EUR 4.61 %
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grenke AG
12.34 EUR 0.52 EUR 4.40 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.02 EUR 0.37 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Hypoport SE
90.65 EUR -1.25 EUR -1.36 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.30 EUR -0.20 EUR -0.31 %
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Medios AG
10.42 EUR -0.84 EUR -7.46 %
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Mutares
28.30 EUR 0.75 EUR 2.72 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.73 EUR 0.11 EUR 4.13 %
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SGL Carbon SE
4.74 EUR -0.05 EUR -1.04 %
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SMA Solar AG
48.36 EUR 2.88 EUR 6.33 %
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tonies
13.28 EUR 0.08 EUR 0.61 %
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Indizes
SDAX
17,758.49 EUR 20.89 EUR 0.12 %
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Am Montag ging der SDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 17.763,91 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 88,502 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,243 Prozent höher bei 17.780,64 Punkten in den Handel, nach 17.737,60 Punkten am Vortag.

Bei 17.920,42 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17.750,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.633,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 16.148,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,35 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell grenke (+ 5,56 Prozent auf 12,52 EUR), SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 47,66 EUR), pbb (+ 3,94 Prozent auf 2,69 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,60 Prozent auf 76,35 EUR) und Mutares (+ 2,71 Prozent auf 28,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Hypoport SE (-4,45 Prozent auf 88,10 EUR), Medios (-4,41 Prozent auf 10,40 EUR), Dürr (-4,15 Prozent auf 15,72 EUR), SGL Carbon SE (-3,52 Prozent auf 4,66 EUR) und tonies (-3,30 Prozent auf 12,88 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 726.826 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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12:36 pbb Buy Warburg Research
09.11.26 pbb Buy Warburg Research
28.10.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 pbb Buy Warburg Research

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