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Index-Bewegung

Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

So performte der TecDAX am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.26 EUR 2.78 EUR 8.83 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR 0.36 EUR 1.43 %
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EVOTEC SE
2.97 EUR 0.03 EUR 0.95 %
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freenet AG
22.76 EUR 0.38 EUR 1.70 %
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OHB SE
245.50 EUR -15.00 EUR -5.76 %
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PVA TePla AG
31.76 EUR 1.98 EUR 6.65 %
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SAP SE
208.90 EUR 7.25 EUR 3.60 %
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Sartorius AG Vz.
296.30 EUR 2.90 EUR 0.99 %
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Siltronic AG
60.10 EUR -0.15 EUR -0.25 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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TeamViewer
7.37 EUR -0.18 EUR -2.38 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.06 EUR -1.38 EUR -4.69 %
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Indizes
TecDAX
4,149.61 EUR 34.01 EUR 0.83 %
News | Analysen

Am Donnerstag kletterte der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,89 Prozent auf 4.152,24 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 580,259 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 4.122,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.115,60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4.108,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.158,77 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.003,10 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 3.845,33 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 3.672,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,57 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 34,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 55,00 EUR), Siltronic (+ 3,87 Prozent auf 63,00 EUR), PVA TePla (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR) und Sartorius vz (+ 2,05 Prozent auf 298,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil OHB SE (-6,15 Prozent auf 244,00 EUR), TeamViewer (-1,86 Prozent auf 7,37 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,51 Prozent auf 28,70 EUR), EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,93 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.666.859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,94 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
23.10.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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