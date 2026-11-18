TecDAX-Kursentwicklung

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent stärker bei 4.016,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 583,181 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,057 Prozent fester bei 3.992,33 Punkten, nach 3.990,04 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.019,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.992,09 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,58 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der TecDAX bei 4.015,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.051,96 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.416,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,82 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 4,76 Prozent auf 55,05 EUR), AIXTRON SE (+ 2,43 Prozent auf 32,08 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 49,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 48,02 EUR) und United Internet (+ 1,72 Prozent auf 24,84 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-0,87 Prozent auf 38,84 EUR), SMA Solar (-0,68 Prozent auf 46,50 EUR), Bechtle (-0,43 Prozent auf 32,12 EUR), HENSOLDT (-0,43 Prozent auf 79,06 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,34 Prozent auf 23,16 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 282.605 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net