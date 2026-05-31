Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

DAX-Kursentwicklung

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 25.141,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,085 Prozent schwächer bei 25.083,24 Punkten in den Handel, nach 25.104,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.082,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.153,45 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24.292,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25.284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 23.997,48 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,03 Prozent auf 82,76 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 158,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,18 Prozent auf 165,16 EUR), RWE (+ 0,81 Prozent auf 55,00 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 37,31 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,45 Prozent auf 36,28 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 35,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 188,30 EUR), QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) und Siemens Healthineers (-1,17 Prozent auf 34,51 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 274.312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 205,659 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,47 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net