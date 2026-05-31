DAX25.093 -0,1%Est506.044 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.411 -1,2%Euro1,1659 ±0,0%Öl94,17 +2,4%Gold4.501 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX-Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

01.06.26 09:27 Uhr
Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen | finanzen.net

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166,45 EUR -0,55 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,67 EUR -0,81 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
37,31 EUR 0,29 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
36,12 EUR -0,95 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
190,00 EUR -0,60 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
82,92 EUR 1,42 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
32,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
31,21 EUR -0,38 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,78 EUR 0,32 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
157,82 EUR 1,80 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
271,40 EUR 2,10 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
165,98 EUR 3,18 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
34,44 EUR -0,56 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,64 EUR -0,46 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.099,7 PKT -5,0 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 25.141,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,085 Prozent schwächer bei 25.083,24 Punkten in den Handel, nach 25.104,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.082,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.153,45 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24.292,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25.284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 23.997,48 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,03 Prozent auf 82,76 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 158,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,18 Prozent auf 165,16 EUR), RWE (+ 0,81 Prozent auf 55,00 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 37,31 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,45 Prozent auf 36,28 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 35,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 188,30 EUR), QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) und Siemens Healthineers (-1,17 Prozent auf 34,51 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 274.312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 205,659 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,47 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen