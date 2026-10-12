Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Index-Performance

12.10.26 12:25 Uhr

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX aktuell.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 25.231,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.172,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.266,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.570,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24.124,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 147,84 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,53 Prozent auf 38,48 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,48 Prozent auf 40,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 51,13 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 41,18 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.173.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net