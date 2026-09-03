Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

LUS-DAX-Kursentwicklung

04.09.26 17:57 Uhr

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26.064,00 Punkten aus dem Freitagshandel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.164,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.957,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.360,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 24.905,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.829,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Zalando (+ 3,02 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 71,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1.034,00 EUR), Scout24 (-2,12 Prozent auf 76,10 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 135,85 EUR), Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 43,63 EUR) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4.841.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net