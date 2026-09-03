DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.478 -0,4%Bitcoin 68.570 -1,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 95,9 +0,4%Gold 4.424 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
70.70 EUR 1.02 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28.41 EUR -0.41 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA
43.52 EUR -0.80 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
167.05 EUR 4.30 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
75.24 EUR -0.20 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
57.01 EUR 1.45 EUR 2.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.50 EUR 0.56 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
135.75 EUR -2.35 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,033.80 EUR -38.60 EUR -3.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
186.36 EUR 0.62 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
78.20 EUR 1.90 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
81.86 EUR 1.78 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23.66 EUR 0.73 EUR 3.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
26,048.00 EUR 26.00 EUR 0.1 %
News | Analysen

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26.064,00 Punkten aus dem Freitagshandel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.164,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.957,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.360,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 24.905,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.829,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Zalando (+ 3,02 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 71,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1.034,00 EUR), Scout24 (-2,12 Prozent auf 76,10 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 135,85 EUR), Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 43,63 EUR) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4.841.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:11 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
10:01 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
09:36 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
08:01 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.