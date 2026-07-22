Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Index-Bewegung

24.07.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:25 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 24.932,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24.707,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.932,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.776,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 24.04.2026, mit 24.237,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 24.257,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,49 Prozent nach oben. Bei 25.906,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR), Fresenius SE (+ 1,28 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,06 Prozent auf 152,06 EUR) und Commerzbank (+ 0,99 Prozent auf 36,71 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-5,13 Prozent auf 167,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 71,78 EUR), Infineon (-1,47 Prozent auf 64,53 EUR), BASF (-0,95 Prozent auf 48,41 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,89 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 377.881 Aktien gehandelt. Mit 206,764 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net