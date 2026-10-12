Handel in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

DAX-Performance im Fokus

12.10.26 12:25 Uhr

Der DAX gewinnt heute an Fahrt.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 25.222,44 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 25.206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25.087,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25.268,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.166,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 25.568,56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der DAX bei 24.241,46 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,78 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 147,84 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,53 Prozent auf 38,48 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,48 Prozent auf 40,79 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 51,13 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 41,18 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.173.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.net