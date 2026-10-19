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Kursentwicklung im Fokus

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Der MDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.38 EUR -0.04 EUR -3.16 %
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Elmos Semiconductor
130.40 EUR 1.80 EUR 1.40 %
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HENSOLDT
85.82 EUR -1.56 EUR -1.79 %
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IONOS
34.22 EUR -0.38 EUR -1.10 %
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K+S AG
13.70 EUR -0.30 EUR -2.14 %
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LANXESS AG
13.11 EUR -0.12 EUR -0.91 %
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Lufthansa AG
7.06 EUR -0.15 EUR -2.03 %
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Nemetschek SE
75.65 EUR 2.25 EUR 3.07 %
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Nordex AG
38.60 EUR -0.30 EUR -0.77 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.43 EUR -0.83 EUR -1.96 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.85 EUR -0.22 EUR -0.88 %
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RENK
37.68 EUR -0.80 EUR -2.07 %
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Salzgitter
48.36 EUR 0.42 EUR 0.88 %
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Siltronic AG
66.30 EUR 1.25 EUR 1.92 %
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thyssenkrupp AG
14.18 EUR -0.12 EUR -0.87 %
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Indizes
MDAX
30,449.01 EUR -207.64 EUR -0.68 %
News | Analysen

Am Montag fällt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 30.514,63 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,800 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,381 Prozent auf 30.539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 30.656,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.587,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.460,26 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der MDAX mit 31.083,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der MDAX mit 31.864,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 29.512,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2,92 Prozent auf 75,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,34 Prozent auf 131,20 EUR), IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,70 EUR), Siltronic (+ 1,75 Prozent auf 67,05 EUR) und Salzgitter (+ 1,37 Prozent auf 48,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,77 Prozent auf 12,98 EUR), K+S (-2,35 Prozent auf 13,73 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 86,02 EUR), RENK (-2,09 Prozent auf 37,53 EUR) und Nordex (-2,04 Prozent auf 38,34 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 817.376 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,656 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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08:31 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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