Kursentwicklung

Für den SDAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Um 12:07 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 2,22 Prozent auf 17.255,86 Punkte an. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,21 Prozent höher bei 17.084,43 Punkten, nach 16.880,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17.084,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17.274,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,66 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.332,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.642,01 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 16.325,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,575 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 7,41 Prozent auf 40,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,88 Prozent auf 7,46 EUR), Vincorion (+ 6,02 Prozent auf 15,85 EUR), Grand City Properties (+ 5,84 Prozent auf 8,52 EUR) und Basler (+ 5,12 Prozent auf 22,60 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,48 EUR), Drägerwerk (-1,80 Prozent auf 120,00 EUR), HelloFresh (-0,57 Prozent auf 3,30 EUR), Deutsche Euroshop SE (-0,25 Prozent auf 16,00 EUR) und Einhell Germany vz (-0,15 Prozent auf 66,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 645.242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,362 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net