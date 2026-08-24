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TecDAX-Performance im Fokus

Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
134.60 EUR 1.00 EUR 0.75 %
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freenet AG
24.42 EUR -0.04 EUR -0.16 %
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Infineon AG
55.65 EUR 1.30 EUR 2.39 %
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JENOPTIK AG
39.62 EUR 1.24 EUR 3.23 %
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Nemetschek SE
65.30 EUR -0.20 EUR -0.31 %
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PVA TePla AG
28.88 EUR -0.58 EUR -1.97 %
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QIAGEN N.V.
36.44 EUR 0.48 EUR 1.35 %
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SAP SE
186.56 EUR -0.70 EUR -0.37 %
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Siemens Healthineers AG
39.96 EUR -0.56 EUR -1.38 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
71.65 EUR 2.40 EUR 3.47 %
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TeamViewer
6.59 EUR -0.07 EUR -0.98 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31.00 EUR -0.04 EUR -0.13 %
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Indizes
TecDAX
4,068.69 EUR 19.46 EUR 0.48 %
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Um 12:08 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent aufwärts auf 4.066,36 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572,169 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 4.056,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4.049,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.066,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.045,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3.769,97 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 4.096,49 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 3.768,87 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,20 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 4,11 Prozent auf 29,86 EUR), Infineon (+ 2,95 Prozent auf 55,76 EUR), JENOPTIK (+ 2,93 Prozent auf 39,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,82 Prozent auf 71,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 136,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR), QIAGEN (-0,25 Prozent auf 36,32 EUR), Nemetschek SE (-0,23 Prozent auf 65,85 EUR) und TeamViewer (-0,08 Prozent auf 6,64 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 698.316 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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