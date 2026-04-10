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Handel in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag freundlich

16.04.26 12:25 Uhr
Handel in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag freundlich | finanzen.net

Der DAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

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Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 24.176,03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,042 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,286 Prozent auf 24.135,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24.066,70 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.182,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.059,17 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,61 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 23.564,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, betrug der DAX-Kurs 21.311,02 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,48 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,41 Prozent auf 23,34 EUR), SAP SE (+ 2,46 Prozent auf 150,14 EUR), Scout24 (+ 2,01 Prozent auf 68,45 EUR), Brenntag SE (+ 1,97 Prozent auf 59,10 EUR) und Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 174,76 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1,85 Prozent auf 34,95 EUR), Merck (-1,37 Prozent auf 115,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 53,82 EUR), Daimler Truck (-0,93 Prozent auf 42,47 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 89,98 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3.974.837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 180,847 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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