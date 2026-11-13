DAX 26.728 -0,2%ESt50 6.380 -0,3%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 24.938 -1,7%Bitcoin 62.171 -3,6%Euro 1,1044 -0,1%Öl 96,6 +0,8%Gold 3.877 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Fokus

Handel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Der DAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176.05 EUR 0.15 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Airbus SE
205.20 EUR -2.00 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
Brenntag SE
57.44 EUR -2.22 EUR -3.72 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.54 EUR 0.03 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
E.ON SE
19.40 EUR 0.36 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
GEA
69.60 EUR -0.25 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
300.40 EUR 3.20 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
375.00 EUR -5.60 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.09 EUR -1.42 EUR -2.76 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.87 EUR 0.28 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
353.40 EUR -3.10 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
594.00 EUR 9.00 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
755.60 EUR -15.20 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
213.00 EUR 2.20 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
67.76 EUR 0.12 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
26,728.48 EUR -43.40 EUR -0.16 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 26.777,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,205 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,280 Prozent auf 26.697,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26.771,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.678,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.832,82 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,73 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der DAX bei 25.259,90 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.299,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24.041,62 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27.001,67 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,85 Prozent auf 19,51 EUR), GEA (+ 1,36 Prozent auf 70,95 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-2,53 Prozent auf 50,79 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 757,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,32 Prozent auf 352,70 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 205,80 EUR) und HOCHTIEF (-0,99 Prozent auf 378,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.563.616 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,39 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.