Handel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

Der DAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Um 15:41 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 26.777,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,205 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,280 Prozent auf 26.697,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26.771,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.678,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.832,82 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,73 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der DAX bei 25.259,90 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.299,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24.041,62 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27.001,67 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,85 Prozent auf 19,51 EUR), GEA (+ 1,36 Prozent auf 70,95 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-2,53 Prozent auf 50,79 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 757,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,32 Prozent auf 352,70 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 205,80 EUR) und HOCHTIEF (-0,99 Prozent auf 378,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.563.616 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,39 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net