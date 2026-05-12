Handel in Frankfurt: DAX beendet den Mittwochshandel im Plus

XETRA-Handel im Blick

Der DAX verzeichnete heute Kursgewinne.

Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,61 Prozent höher bei 24.101,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,020 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,729 Prozent höher bei 24.129,57 Punkten, nach 23.954,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.226,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.002,46 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,952 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.742,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der DAX auf 24.914,88 Punkte taxiert. Der DAX lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 23.638,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,78 Prozent ein. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Merck (+ 7,21 Prozent auf 121,15 EUR), Scout24 (+ 5,76 Prozent auf 77,10 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR) und EON SE (+ 3,45 Prozent auf 18,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), GEA (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1.121,60 EUR), Fresenius SE (-3,01 Prozent auf 38,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,00 Prozent auf 36,53 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.721.185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,782 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net