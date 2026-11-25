DAX im Fokus

Mit dem DAX ging es am dritten Tag der Woche abwärts.

Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,14 Prozent tiefer bei 24.733,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,098 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,264 Prozent fester bei 25.083,98 Punkten, nach 25.017,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.698,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.151,42 Zähler.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,698 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 25.181,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der DAX auf 26.266,14 Punkte taxiert. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23.464,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,790 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,62 Prozent auf 65,24 EUR), BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 181,55 EUR), Beiersdorf (+ 2,23 Prozent auf 82,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 40,86 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), Commerzbank (-3,88 Prozent auf 34,17 EUR), Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR) und HOCHTIEF (-3,38 Prozent auf 325,60 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.483.959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,377 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net