Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

DAX im Blick

03.11.26 09:27 Uhr

Der DAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,88 Prozent auf 25.753,33 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,966 Prozent schwächer bei 25.730,06 Punkten in den Handel, nach 25.981,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.704,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.756,74 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der DAX bei 25.231,20 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 26.001,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der DAX einen Wert von 24.132,41 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,95 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Bayer (+ 5,60 Prozent auf 52,82 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,92 Prozent auf 43,80 EUR), RWE (+ 0,74 Prozent auf 56,94 EUR), Hannover Rück (+ 0,69 Prozent auf 293,20 EUR) und Vonovia SE (+ 0,67 Prozent auf 16,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-3,63 Prozent auf 26,01 EUR), Infineon (-3,58 Prozent auf 50,14 EUR), MTU Aero Engines (-2,31 Prozent auf 337,80 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 127,00 EUR) und adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 703.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net