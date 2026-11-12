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Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der DAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 2.35 EUR 1.32 %
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Allianz
469.10 EUR 2.10 EUR 0.45 %
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Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
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Deutsche Bank AG
33.51 EUR -0.14 EUR -0.42 %
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Henkel KGaA Vz.
87.40 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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Infineon AG
51.07 EUR -1.18 EUR -2.26 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.66 EUR 0.26 EUR 0.63 %
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Merck KGaA
154.55 EUR 3.30 EUR 2.18 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
579.60 EUR 5.80 EUR 1.01 %
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SAP SE
211.60 EUR 0.80 EUR 0.38 %
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Siemens AG
289.45 EUR 12.45 EUR 4.49 %
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Siemens Energy AG
134.00 EUR 2.14 EUR 1.62 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.40 EUR -0.28 EUR -0.40 %
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Zalando
28.50 EUR 0.73 EUR 2.63 %
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Indizes
DAX 40
26,941.11 EUR 278.34 EUR 1.04 %
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Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent stärker bei 26.929,86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,183 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,929 Prozent auf 26.910,57 Punkte an der Kurstafel, nach 26.662,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26.905,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.941,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.277,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der DAX mit 26.331,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der DAX mit 24.381,46 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.941,83 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens (+ 4,60 Prozent auf 289,75 EUR), Zalando (+ 3,06 Prozent auf 28,60 EUR), Merck (+ 2,94 Prozent auf 156,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 579,80 EUR) und Allianz (+ 1,77 Prozent auf 471,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 58,76 EUR), Siemens Energy (-0,87 Prozent auf 131,60 EUR), Henkel vz (-0,43 Prozent auf 87,22 EUR) und Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 33,53 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 625.303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 237,032 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,07 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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