Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Index-Bewegung

Der DAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 24.383,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,227 Prozent leichter bei 24.345,32 Punkten, nach 24.400,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.332,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.385,96 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, notierte der DAX bei 24.417,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der DAX 25.260,69 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.036,11 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,636 Prozent nach. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 170,60 EUR), Infineon (+ 1,52 Prozent auf 65,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,01 Prozent auf 1.219,20 EUR), Brenntag SE (+ 1,00 Prozent auf 60,36 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 258,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-1,64 Prozent auf 72,00 EUR), SAP SE (-1,61 Prozent auf 154,20 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 19,39 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 29,43 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 37,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 304.616 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,570 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net