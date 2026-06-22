Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

Index im Blick

Der DAX gibt sich heute schwächer.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,02 Prozent leichter bei 24.882,57 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,083 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,21 Prozent auf 24.835,56 Punkte an der Kurstafel, nach 25.139,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.886,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.728,57 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24.888,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, betrug der DAX-Kurs 22.653,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.269,01 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,40 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 135,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 26,59 EUR), QIAGEN (+ 1,56 Prozent auf 32,56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 41,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen HOCHTIEF (-5,28 Prozent auf 499,20 EUR), Infineon (-5,22 Prozent auf 81,45 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 78,46 EUR) und Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.071.433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net