DAX-Performance im Blick

Der DAX verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,26 Prozent fester bei 25.363,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,057 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,421 Prozent auf 24.907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.802,78 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.873,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25.386,82 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der DAX stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25.181,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26.136,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23.091,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), HOCHTIEF (+ 5,38 Prozent auf 356,20 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR) und Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR), Beiersdorf (-0,23 Prozent auf 79,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,01 Prozent auf 37,63 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.546.400 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 207,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net