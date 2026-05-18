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Handel in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

19.05.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende | finanzen.net

Der DAX verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

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Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 24.428,17 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,986 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,257 Prozent auf 24.370,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24.307,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24.358,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.690,81 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der DAX bei 24.702,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.043,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23.934,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,453 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1.207,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,40 Prozent auf 247,80 EUR) und Merck (+ 2,21 Prozent auf 120,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Continental (-3,52 Prozent auf 65,70 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 39,11 EUR), Brenntag SE (-1,90 Prozent auf 59,76 EUR) und Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 168,35 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8.442.062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 197,884 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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