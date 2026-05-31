Handel in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX steigt am ersten Tag der Woche.

Am Montag klettert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 25.164,10 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 25.083,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25.104,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.216,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.082,34 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24.292,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 25.284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 23.997,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 160,50 EUR), Infineon (+ 2,91 Prozent auf 83,47 EUR), RWE (+ 2,09 Prozent auf 55,70 EUR), Commerzbank (+ 1,81 Prozent auf 37,73 EUR) und Continental (+ 1,37 Prozent auf 72,34 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 1.253,40 EUR), Zalando (-2,40 Prozent auf 22,73 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 35,71 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,91 Prozent auf 36,48 EUR) und Hannover Rück (-1,81 Prozent auf 228,20 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.589.602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,659 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net