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DAX-Performance

Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

26.05.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus | finanzen.net

Der DAX bewegte sich am Dienstag im Minus.

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Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,72 Prozent schwächer bei 25.205,92 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,059 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 25.359,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25.389,10 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.180,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.361,64 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 24.128,98 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 25.289,02 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 24.027,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,72 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 2,95 Prozent auf 22,36 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 0,76 Prozent auf 18,58 EUR), Continental (+ 0,58 Prozent auf 69,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 302,30 EUR), Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Scout24 (-1,73 Prozent auf 71,05 EUR) und Fresenius SE (-1,69 Prozent auf 37,79 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.753.330 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,744 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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